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عملية نوعية للإنتربول في السودان تنقذ "رقيق الذهب"

02:32 م الإثنين 10 سبتمبر 2018
عملية نوعية للإنتربول في السودان تنقذ "رقيق الذهب"

القاهرة - مصراوي:

أنقذت الشرطة في السودان 94 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، من بينهم 85 قاصرا، من مناجم الذهب المكشوفة بالقرب من الخرطوم ومطار المدينة الدولي - بحسب سكاي نيوز.
وجاء في بيان أصدرته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" التي نسقت عملية امتدت من 26 إلى 30 أغسطس أن 14 شخصا من بينهم 12 امرأة اعتقلوا.

وقالت المنظمة، إنه جرى العثور على العديد من القاصرين الذين جرى إنقاذهم من مناجم الذهب التي يتم تشغيلها على نحو غير قانوني شرقي الخرطوم، حيث كان الأطفال، وبعضهم دون سن العاشرة، يتعاملون مع الزئبق والسيانيد.

والضحايا الذين تم إنقاذهم ينتمون إلى نحو ست دول، بما فيها تشاد وأريتريا والنيجر وجنوب السودان، مما يؤكد الجانب العابر للأوطان للاتجار بالبشر.

وأوضح الإنتربول، أن 22 رجل شرطة سوداني اشتركوا في "عملية ساويان"، حيث قامت الشرطة الدولية من مقرها في مدينة ليون الفرنسية بتدريب وتجهيز المحققين.

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