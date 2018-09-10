تقرير: وزيرة الدفاع الألمانية تدرس خيارات عسكرية ضد الأسد

برلين - (د ب أ):

كشف تقرير صحفي أن وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين تدرس إمكانية وكيفية مشاركة الجيش الألماني في عمليات عسكرية انتقامية ضد النظام السوري حال استخدم النظام أسلحة كيميائية مجددا ضد شعبه.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إن وزارة الدفاع الألمانية تدرس المشاركة مع تحالف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في هذه الحالة.

يذكر أن الدول الثلاثة شنت هجمات في سوريا في أبريل الماضي ردا على استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، بحسب بيانات التحالف.

وكتبت الصحيفة أن دراسة وزارة الدفاع الألمانية لهذا الأمر تجري بناء على استفسار من الولايات المتحدة لديوان المستشارية في برلين.

وأضافت الصحيفة أن هناك نقاشا أيضا يدور في وزارة الدفاع الألمانية حول الإمكانية المبدئية لمشاركة ألمانية في هجمات انتقامية ضد الأسد حال تم استخدام أسلحة كيميائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاورات لاحقة دارت حول خيارات تسيير طلعات استطلاعية قبل هجوم محتمل وتقديم تحليلات للخسائر والمشاركة في مهام قتالية محتملة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه في حال القيام بتدخل عسكري سريع قد لا يتم استدعاء البرلمان الألماني إلا بعد التدخل.

يذكر أن الحرب السورية اندلعت في مارس عام 2011 خلال الثورات العربية، وبدأت باحتجاجات تصدت لها قوات الأمن بعنف، وتطورت بعد ذلك إلى نزاع مسلح.

ومنذ ذلك الحين، أودت الحرب بحياة أكثر من 400 ألف شخص، وشردت ملايين آخرين داخل سورية وخارجها، كما تسببت في تدمير واسع النطاق لمناطق متعددة في سوريا.