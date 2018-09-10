مسؤول عسكري فلبيني يحذر جنوده من السياسات الحزبية

مانيلا - (د ب أ):

طالب رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية كارليتو جالفيز جنوده بالابتعاد عن السياسات الحزبية في ظل ما يزعم من جهود لزعزعة استقرار إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي، الذي ألغى عفوا ممنوحا لنائب معارض.

وبينما أكد جالفيز أن الجيش متحد وراء الدستور، قام بتذكرة جنوده باتباع تسلسل القيادة وإلا سوف يتم إعفاؤهم من مناصبهم.

وقال جالفيز إن الأشخاص أو الجماعات التي تحاول زرع المكائد أو الاضطراب في صفوف الجيش لن ينجحوا على الرغم مما تررد عن وجود لغط في الجيش بسبب أوامر دوتيرتي بإلقاء القبض على النائب انتونيو تريلانيس، الليفتانت السابق في البحرية.

وقال في بيان أمس الأحد" مع ذلك إننى أذكر كل جندي وطيار وبحار وجندي بسلاح البحرية بعدم التدخل أو المشاركة في السياسات الحزبية" مضيفا" ولاؤنا للدستور".

وأضاف" أطالب الجنود بالالتزام بحكم القانون وطاعة تسلسل القيادة دائما" موضحا " انتهاك هذه التعليمات سوف يتم التعامل معه بحزم، وسوف يتم إعفاء أي شخص يخالف التعليمات على الفور من منصبه كما سوف يخضع للتحقيق".

ويذكر أن تريلانيس طالب المحكمة العليا بوقف إعلان دوتيرتي بإلغاء الحصانة التي حصل عليها من المحاكمة بسبب محاولات انقلاب فاشلة عامي 2003 و 2007.

وكان الرئيس السابق بينينو أكينو قد منح تريلانيس الحصانة في نوفمبر 2010.

ولكن وفقا لإعلان دوتيرتي، فان تريلانيس " لم يتوافق مع أدني المتطلبات التي تؤهله للحصانة".

ويتحصن النائب في البرلمان منذ الأسبوع الماضي لتجنب الاعتقال. ويشار إلى أنه عادة لا يمكن اعتقال نائب أثناء تواجده في مباني برلمانية وذلك من منطلق الاحترام لفرع مساو للحكومة.