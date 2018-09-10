العثور على 5 جثث في منزل بمدينة بيرث الأسترالية

(مصراوي):

عثرت الشرطة الأسترالية، اليوم الاثنين، على 5 جثث داخل منزل في مدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بول ستيل مساعد مفوض الشرطة في أستراليا الغربية قوله: "من المبكر الإدلاء بتفاصيل، الموضوع قيد التحقيق، نعلم أن هناك بالغين وأطفالًا مقتولين، وتم العثور على 5 جثث في الموقع بعد وصول الشرطة التي ما زالت تحقق".

وأضاف ستيل في مؤتمر صحفي: "يمكنني القول إن هناك امرأة واحدة على الأقل، لكنني لا استطيع أن أحدد عدد النساء القتلى على وجه الدقة، ولا يزال عدد البالغين والأطفال غير معروف بالنسبة لنا".

وقال ستيل: "إنه حادث مأساوي ليس فقط للأسرة والأصدقاء، بل إنه مأساوي بالنسبة لمن وصلوا أولًا إلى المنزل واضطروا لرؤية مثل هذه المشاهد".