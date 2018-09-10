قيادي عراقي: السيستاني رفض الخمسة المرشحين لرئاسة الحكومة

(مصراوي):

كشف صباح الساعدي، القيادي في ائتلاف "سائرون" العراقي ضمن تحالف "الإعمار والإصلاح"، عن ورود بلاغ يمكن وصفه بـ"الرسمي" من المرجع الشيعي علي السيستاني، برفض الأخير تولي الأسماء الخمسة المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية، وعلى رأسها حيدر العبادي.

وبحسب ما نقله موقع "العربية.نت" فأن الساعدي قال إن السيستاني أبلغ المفاوض الإيراني في اجتماع بمدينة النجف العراقية، أن كلاً من حيدر العبادي ونوري المالكي، فضلاً عن هادي العامري وفالح الفياض وطارق نجم، لا حظوظ لهم في تولي منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وسبق أن دعا السيستاني إلى ضرورة اختيار رئيس حكومة مقبل يتسم بـ"القوة والحزم"، وطالب بتشكيل حكومة مغايرة عن سابقاتها.

كما لفت الساعدي إلى أن "ائتلاف سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، لا يدعم العبادي لولاية ثانية، مشيرًا لوجود مرشحين آخرين.

يذكر أن تحالفي "سائرون" و"الفتح" الذي يقوده هادي العامري القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية، سبق أن طالبا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالاستقالة.

ويستمر الصراع السياسي على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بين تحالف يقوده نوري المالكي وهادي العامري ومدعوم من إيران، في مواجهة تحالف "الإعمار والإصلاح" الذي يقوده مقتدى الصدر وحيدر العبادي.