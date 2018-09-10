حول العالم في 24 ساعة: مصر ترد على الأمم المتحدة.. وإقالة حكومة السودان
12:08 ص الإثنين 10 سبتمبر 2018
القاهرة – مصراوي
أدانت الخارجية المصرية البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام الصادرة في قضية فض رابعة، فيما أعلن الرئيس السوداني عمر البشير إقالة الحكومة، وألقت السلطات السعودية القبض على مواطن مصري بعد تناوله الإفطار مع زميلة له في العمل.
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