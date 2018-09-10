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أبرز التصريحات في 24 ساعة: واشنطن تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

12:05 ص الإثنين 10 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: واشنطن تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

مندوب السودان بالجامعة العربية

كتب – محمد عطايا:

قال مبعوث السودان لدى الجامعة العربية، عبد المحمود عبدالحليم، إن التحديات الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مضاعفة الجهود لوقف سفك الدماء في سوريا ووقف الانقلاب على الشرعية في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، فيما اعتبر نائب الأدميرال سكوت ستيرني قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الاسطول الخامس، أنه من السابق لأوانه التحدث عن أي تحرك عسكري ضد إيران، بينما قال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق ومهندس الاتفاق النووي مع إيران، إن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق يعتبر أمرا خطيرا.

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