إيطاليا تسلم حرس السواحل الليبي 12 زورقا لانقاذ المهاجرين

روما - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو مورافيرو ميلانيزي في روما اليوم الاثنين إن بلاده سوف تسلم 12 زورقا إضافيا لخفر السواحل الليبي من أجل إنقاذ أرواح المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ​​، وليس لمنعهم من الوصول إلى أوروبا.

وقال موافيرو في مؤتمر صحفي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة: "إن قرار الحكومة بالتبرع بالسفن إلى خفر السواحل الليبي يتمحور حول الحق الأساسي في الحياة"،بحسب وكالة آكي للانباء الإيطالية .

واضاف "إن الفكرة ليست لوضع عقبة في طريقهم ولكن لجعل هؤلاء الناس في أمان في أقرب وقت ممكن"

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي على منح 12 زورقا إضافيا لمساعدة ليبيا التي دمرتها الاضطرابات في تعزيز دورياتها الساحلية ومنع قوارب الاتجار بالمهاجرين من الإبحار من شواطئها ، حسبما قال رئيس الوزراء الشعبوي جوزيبي كونتي الأسبوع الماضي.

وقال كونتي إن الزوارق التي وافق عليها مجلس الوزراء الإيطالي تضمنت عشرة زوارق دورية وسفينتين أكبر.

وستتولى الحكومة الإيطالية أيضا مسؤولية صيانة القوارب الـ12 حتى نهاية العام وتقديم التدريب لخفر السواحل الليبي والسلطات البحرية.

وقد اعاد خفر السواحل الليبي نحو 10000 شخص إلى الشاطئ هذا العام ، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة .

تعد ليبيا نقطة انطلاق للالاف من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا، رغم أن المئات يلقون حتفهم غرقا كل عام خلال الرحلة