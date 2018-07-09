سفير أمريكا بألمانيا يدعو برلين إلى منع إيران من سحب 300 مليون يورو

برلين - (د ب أ)

طالب السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، من الحكومة الألمانية منع تنفيذ ما يخطط له النظام الإيراني لسحب 300 مليون يورو نقدا من أرصدته في ألمانيا ونقلها إلى طهران.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة غدا الثلاثاء، قال السفير الأمريكي:" نحن نشجع الحكومة الألمانية على أعلى مستوى للتدخل ومنع هذا المخطط، فنحن قلقون للغاية حيال تقارير أفادت بأن النظام الإيراني يحاول، نقل مئات ملايين اليورو نقدا من مصرف ألماني إلى إيران".

وتسعى إيران من خلال هذه النقطة إلى إنقاذ هذه الأموال من تجميد وشيك لحسابات إيران، إذ يخشى النظام الإيراني نفاد السيولة لديه، وذلك عند دخول العقوبات الأمريكية المشددة على القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ في غضون الاشهر المقبلة.

يذكر أن البنك التجاري الأوروبي-الإيراني في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا يمتلك أرصدة كبيرة للنظام الإيراني، وتخضع الأرصدة في هذا البنك لإدارة البنك المركزي الألماني (بوندسبنك).

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية إنه سيجري مراجعة خطوة سحب الرصيد بمعرفة الوكالة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (بافين).

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي ستدعم بشكل مباشر أو غير مباشر، التحويلات المالية إلى مؤسسات إيرانية.

وكان جرينل أثار غضبا واسع النطاق في ألمانيا مع توليه مهام منصبه مطلع أيار/مايو الماضي، بعد مطالبته بوقف نشاط الشركات الألمانية العاملة في إيران، كما أثار غضبا مؤخرا بسبب إعلانه العمل على دعم القوى المحافظة في أوروبا، لكنه عاد وتراجع عن هذه التصريحات في وقت لاحق.