الحركة الشعبية لتحرير السودان ترفض إعادة تعيين ريك مشار نائبا للرئيس

جوهانسبرج - (د ب أ)

أعرب متمردو جنوب السودان في بيان، اليوم الاثنين، عن رفضهم لاتفاق على إعادة ريك مشار إلى منصب نائب الرئيس، وذلك بعد يوم من إعلان الاتفاق.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وإنه جرى مناقشة فكرة إعادة مشار إلى منصب نائب الرئيس "بشكل شفهي" دون توقيع أي وثائق.

وأضاف البيان أن الحركة الشعبية لتحرير السودان "رفضت الاقتراح لأنه يركز فقط على استرضاء الساسة وتجاهل الإصلاحات الجذرية اللازمة من أجل إحداث تغيير جوهري في بلادنا."

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، توصل طرفا النزاع في جنوب السودان إلى اتفاق لتقاسم السلطة يُعين بموجبه أربعة نواب للرئيس – من بينهم ريك مشار – وذلك بعد محادثات في مدينة عنتيبي الأوغندية.

وعانت دولة جنوب السودان من حرب أهلية اندلعت عام 2013 ،وذلك بعد أن اتهم الرئيس سالفا كير، نائبه مشار، بالتخطيط لانقلاب.

وقد خلفت سنوات من الحرب الأهلية عشرات الآلاف من القتلى ، وفر نحو 4 ملايين من سكان جنوب السودان من القتال وذلك عقب فشل عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار ومحادثات سلام في الماضي.

وكان آخر وقف إطلاق النار - تم الاتفاق عليه خلال أول محادثات مباشرة بين كير ومشار قبل عامين – حيث كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 30 حزيران/ يونيو.

واندلعت أعمال عنف قبل فترة وجيزة من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ولا تزال الاشتباكات بين الطرفين مستمرة منذ ذلك الحين.