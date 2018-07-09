أردوغان يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة: 14 رجلًا وامرأتين

القاهرة - مصراوي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن تشكيل حكومة جديدة بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية، تضم 16 وزيرا ونائب واحد للرئيس.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، اختار أردوغان "فؤاد أوقطاي" نائبا للرئيس، و"براءت ألبيرق" وزيرا للخزانة والمالية، و"فاتح دونماز" وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

وحافظ على منصبه كل من؛ وزير العدل "عبد الحميد غُل"، ووزير الداخلية، "سليمان صويلو"، ووزير الخارجية، "مولود جاويش أوغلو".

وتم تعيين "مراد قوروم" وزيرا للبيئة والتطوير العمراني، و"ضياء سلجوق" وزيراً للتربية، و"محمد قصاب أوغلو" وزيرا للشباب والرياضة، و"بكر باك دميرلي" وزيرا للزراعة والغابات.

كما تم تعيين "خلوصي أكار" وزيرا للدفاع، و"محمد أرصوي" وزيرا للثقافة والسياحة، و"فخر الدين قوجة" وزيرا للصحة، و"زهراء زمرّد سلجوق" وزيرةً للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية

فيما تولى "مصطفى ورانك"، منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، و"روهصار بكجان" وزيرة للتجارة، و"جاهد طوران" وزير للنقل والبنى التحتية.