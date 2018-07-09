سفينة بريطانيا مليئة بالثقوب.. كيف علق سياسيون روس على استقالة جونسون؟

موسكو - (د ب أ)

أثارت استقالة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، سخرية وتهكما لاذعين لدى الخارجية الروسية حيث علقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على استقالة جونسون قائلة اليوم الاثنين عبر حسابها على موقع فيسبوك إن سفينة الحكومة التي تقودها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "أصبحت كثيرة الثقوب لدرجة أن ملكة بريطانيا في غرابة الأطوار نفسه قد قفزت منها".

ويأتي هذا التعليق في ضوء التوتر الشديد في العلاقات بين روسيا وبريطانيا خاصة بسبب اتهام بريطانيا لموسكو بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

وقالت زاخاروفا إن الاتهامات البريطانية ضد روسيا ارتدت على القيادة البريطانية ،وأضافت: "إن إجراء التجارب على مواطنين روس مثل أسرة سكريبال يختلف عن التجريب على المواطنين البريطانيين".

كانت موسكو من المحطات التي زارها جونسون خلال العام الذي تولى فيه منصب وزير الخارجية ،وكان دائم الخلاف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ولم تشهد العلاقة بينهما انفراجا أبدا.

وفي السياق نفسه، علقت مارجاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة "روسيا اليوم" على استقالة جونسون، قائلة بشكل ساخر عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الاثنين: "بوريس، تعالى إلينا!".

وأضافت: "ستحصل على برنامج خاص بك، على سبيل المثال: برنامج حياة الحيوانات".

وقال كونستانتين كوساتشوف، خبير الشؤون الخارجية في المجلس الاتحادي الروسي، إن تغير شخصيات الحكومة البريطانية ينطوي على فرصة صغيرة لحدوث تحول ولكن ذلك لن يغير شيئا من ناحية المبدأ في السياسة المعادية لروسيا.

يشار أن خلافات بشان سياسة ماي الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وراء استقالة جونسون وديفيد ديفيز ،الوزير المعني بملف الخروج .