المحكمة العليا الهندية تؤيد حكم الاعدام ضد 3 متهمين باغتصاب فتاة

نيودلهي - (أ ش أ)

أيدت المحكمة العليا الهندية اليوم حكم الاعدام الصادر بحق 3 أشخاص بتهمة الاغتصاب الجماعي لطالبة بكلية الطب في نيودلهي عام 2012.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المحكمة العليا رفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم الثلاثة إستنادا الى أن الطعن لم يقدم مبررات جديدة يمكن الاستناد اليها في تعديل الحكم الصادر ضدهم من الاعدام الى السجن.

وصرح أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين الثلاثة الذين شاركوا مع شخص رابع في ارتكاب هذه الجريمة قبل ستة أعوام بأنه ليس هناك سوى فرصة أخيرة لتعديل الحكم تتمثل في تقديم التماس الى الرئيس الهندي ، زاعما أن حكم الاعدام بحق المتهمين صدر في ظل ضغوط من جانب وسائل الاعلام والرأي العام فضلا عن مشاعر الغضب بين المواطنين إبان وقوع الجريمة.

وتشير الاحصائيات الى تعرض نحو 39 ألف فتاة وسيدة للاغتصاب خلال عام 2016 من بينهم 2000 فتاة دون الثانية عشرة من العمر.

تجدر الاشارة الى أن المشرعين في الهند خفضوا سن المسئولية الجنائية عن جرائم الإغتصاب البشعة من 18 عاما الى 16 عاما بغرض الحد من تفشي هذه الجريمة داخل المجتمع الهندي.