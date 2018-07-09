ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في اليابان إلى 124 قتيلاً

طوكيو - (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية غربي اليابان إلى 124 قتيلاً.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) اليوم أن السلطات أشارت إلى وجود شخصين يرقضان في حالة حرجة ولا تظهر عليهما أي مؤشرات حيوية، فيما أدرج 60 آخرين في عداد المفقودين.

وكانت السلطات اليابانية قد حذرت - في وقت سابق - من احتمال ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة والتي تعرقل مواصلة عمليات الإنقاذ في المنطقة ، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلغي اليوم جولته المقررة الى أوروبا والشرق الأوسط.