الخرطوم وواشنطن يبحثان جهود تحقيق السلام في جنوب السودان

الخرطوم - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، استيفن كوتسيس، اليوم الاثنين، جهود السلام للتقريب بين فرقاء جمهورية جنوب السودان، والتي تكللت بالتوقيع على اتفاق المبادئ واتفاقية الترتيبات الأمنية بين الطرفين، وذلك بحضور السفير الأمريكي لدى جوبا توماس هوشيك .

واستعرض وزير الخارجية، خلال اللقاء، مستقبل عمل الوساطة، وقال إنها تمثل إنعاشاً لاتفاقية سلام جنوب السودان الموقعة في أغسطس 2015 ، مؤكداً أهمية وضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود وتوفير كافة المعينات السياسية والمادية التي تضمن التوصل لاتفاق شامل ودائم .

وبحث الجانبان، الأوضاع الإقليمية وضرورة العمل على تقوية عوامل تحقيق السلم والأمن الإقليميين .

وتطرق اللقاء إلي العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة، حيث أكد الجانبان على استمرار التعاون في كافة المجالات .