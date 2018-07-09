33 حريقًا جنوب إسرائيل بعد إطلاق بالونات حارقة من غزة

تل ابيب - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري أن 33 حريقًا اندلعت، اليوم الاثنين، في المنطقة المتاخمة لحدود غزة في جنوب إسرائيل بفعل بالونات حارقة تم إطلاقها من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت " في موقعها الإلكتروني انه تمت السيطرة على هذه الحرائق.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وصرح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين أمس الأحد أن إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة يُعتبر "إرهابًا" بكل معنى الكلمة.

واضاف أنه لا توجد أي دولة في العالم تسمح بأن يتم حرق محاصيلها الزراعية.

وأكد الرئيس عزم إسرائيل على الدفاع عن أراضيها.

يذكر أن الفلسطينيين من قطاع غزة يطلقون البالونات والطائرات الورقية الحارقة إلى داخل إسرائيل في إطار مسيرة العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي.

وأسفر إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة عن إحراق قرابة 6000 دونم من الأراضي الزراعية.