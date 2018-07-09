إطلاق سراح هارفي واينستين بكفالة مليون دولار في قضايا التحرش الجنسي

القاهرة - مصراوي

قررت محكمة أمريكية، اليوم الإثنين، الإفراج عن عملاق السينما الأمريكية هارفي واينستين، بكفالة قدرها مليون دولار أمريكي في اتهامه بالتحرش الجنسي ضد سيدتين في أعوام 2004 و2013.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن واينستين، تم تبرئته من اتهامات جديدة بارتكاب اعتداءات جنسية. وغادر المحكمة، ولكنه ارتدى جهاز مراقبة، وسيظهر أمام القاضي الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن محكمة نيويورك العليا، رفضت طلب المدعين باحتجاز واينستين وقررت إطلاق سراحه بكفالة قدرها مليون دولار.

ويواجه عملاق السينما البالغ من العمر 66 عاما عقوبة لا تقل عن 10 أعوام وتصل إلى السجن مدى الحياة، إذا ثبتت إدانته بارتكاب الجرائم.

واتهمت عشرات النساء علنا واينستين بالاعتداء الجنسيي.

وتسببت التغطية الإعلامية للادعاءات ضده العام الماضي في انطلاق حركة (#مي توو) والنقاش حول التحرش الجنسي في جميع أنحاء العالم.

إلا أن واينستين نفى ارتكاب أي مخالفات لكنه سلم نفسه إلى سلطات نيويورك نهاية مايو الماضي.