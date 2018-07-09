روسيا ترحب باستئناف الحوار بين إثيوبيا وإريتريا

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ترحب باستئناف الحوار بين إثيوبيا وإريتريا، وهذه الخطوة تفتح الطريق لمزيد من التسوية للصراع متعدد السنوات.

وجاء في بيان الخارجية: "نحن مقتنعون بأن التطبيع السريع للعلاقات الإثيوبية — الإريترية يفي بالمصالح الأساسية لشعوب هذه الدول، وسيساعد على خلق جو من حسن الجوار بينهما، وسيكون عاملاً مهمًا في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي، وسيكون له تأثير مفيد على المناخ السياسي العام في هذا الجزء من القارة الأفريقية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وعقدت القمة الإثيوبية الإريترية الأولى منذ 20 عاما في 8 تموز/يوليو الجاري في عاصمة إريتريا، وخلال المحادثات، ناقش زعيم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، آفاق إنهاء المواجهة الطويلة بين البلدين، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، والتعاون التجاري والاقتصادي والإنساني، بما في ذلك التعاون في مجال الشحن البحري، وإطلاق الرحلات الجوية المباشرة، وإنشاء الاتصالات الهاتفية.

وتشهد العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا توترا على خلفية نزاعات تاريخية، إذ انفصلت إريتريا، الواقعة على ساحل البحر الأحمر قرب باب المندب أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، عن إثيوبيا عام 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود من أجل الاستقلال، وتجدد الصراع بعد سبع سنوات بسبب خلاف حدودي.