استطلاع: معظم البريطانيين فقدوا الثقة في إدارة "ماي" لملف "بريكست"

لندن - (أ ش أ)

كشف استطلاع جديد للرأي، اليوم الإثنين، عن أن معظم البريطانيين فقدوا الثقة في إدارة رئيسة الوزراء تريزا ماي لملف التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأوضح استطلاع شبكة سكاي نيوز أن نحو 64% من البريطانيين لا يثقون في ماي فيما يتعلق بملف التفاوض على "بريكست" بارتفاع 31 نقطة مقارنة بنفس الاستطلاع أجري في شهر مارس العام الماضي.

وقال 22% فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون فيها في التوصل لأفضل صفقة ممكنة مع أوروبا، بانخفاض بنسبة 32 نقطة مقارنة بالعام الماضي، بينما قال 41% إنهم لا يعلمون.

كان استطلاع شهر مارس 2017، كشف أن 54% من البريطانيين يثقون فيها، مقابل 33% قالوا عكس ذلك.

يأتي ذلك بعد استقالة وزيري الخارجية وبريكست، بوريس جونسون، وديفيد ديفيز ونائبه.

وفي نفس الإطار، أكد متحدث باسم رئاسة الوزراء إن ماي ستواجه محاولات الإطاحة بها من على رأس الحكومة بعد استقالة ديفيو وجونسون.

وتواجه ماي حاليًا في مجلس العموم لجنة 1922 التابعة لحزب المحافظين، والتي أعرب أعضاؤها عن عدم رضائهم عن أداء ماي فيما يتعلق بملف التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

ويمر الحزب الحاكم بأزمة سياسية صعبة، خاصة مع انقسام الأعضاء بين مؤيد ومعارض لسياسات رئيسة الوزراء.