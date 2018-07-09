المجلس الأوروبي سيطالب ترامب بإثارة قضية السجناء السياسيين مع بوتين

بروكسل - (د ب أ)

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يثير قضية السجناء السياسيين أثناء لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع القادم.

ويعد مخرج الأفلام الأوكراني أوليج سينتسوف ، وهو من أشد المنتقدين لموسكو لضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، أحد أبرز المعتقلين السياسيين في السجون الروسية.

وحُكم على سينتسوف بالسجن لمدة 20 عاما في معسكر عمل روسي لإدانته بتهم إرهابية.

ودخل المخرج الأوكراني/ 41 عاما /منذ منتصف مايو في إضراب عن الطعام، في محاولة لتدشين حملة للإفراج عن ما يقرب من 70 سجينا أوكرانيا.

وقال توسك ،في مؤتمر صحفي، مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في بروكسل "سأواصل الدعوة للإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في روسيا ، بما في ذلك بالطبع المخرج أوليج سينتسوف".

وأضاف توسك "آمل أن تكون هذه القضية أيضًا جزءًا من أجندة الرئيس ترامب خلال لقائه مع الرئيس بوتين في هلسنكي" ، مشيرًا إلى أنه سيطلب من السفير الأمريكي الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، إيصال هذه الرسالة إلى الرئيس ترامب.

واستطرد توسك قائلا "يجب أن نذكر القيادة الروسية بأن صورة روسيا لا تعتمد فقط على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم" ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يقدر حجم العمل الذي بذل خلال تنظيم هذا الحدث وذلك بصفته "أحد مشجعي كرة القدم المتعصبين".

وتابع توسك قائلا " ولكن لا ينبغي لأحد أن يتغاضى عن القضية الحقيقية ومضمون وجوهر السياسة والعلاقات الدولية."

ومضى توسك قائلا إن اتخاذ قرار إيجابي من موسكو بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين سيكون "واحدا من أهم العناصر في تحديد علاقاتنا مع روسيا".

وجاءت تصريحات توسك بعد عقد قمة مع بوروشينكو، حضرها أيضا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وفي بيان مشترك ، دعوا إلى "الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الأوكرانيين المحتجزين والمعتقلين بشكل غير قانوني في شبه جزيرة القرم وفي روسيا" ، حيث ذكر البيان بالاسم سينتسوف وخمسة معتقلين آخرين.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وبوتين في قمة مرتقبة في هلسنكي في 16 يوليو.