خبراء ألمان: المفاعلات النووية البلجيكية آمنة رغم "الشروخ البسيطة"

برلين - (د ب أ)

أكد خبراء ألمان في الطاقة النووية أن مفاعلي تيهانج 2 و دول 3 البلجيكيين آمنان، رغم ما يثار بشأنهما من جدل فيما يتعلق بدرجة الأمان.

وجاء في تقرير للجنة أمان المفاعلات النووية، التي تستعين بها الحكومة الألمانية كجهة استشارية، أن الشروخ البسيطة الموجودة في الحاويات الخاصة بالضغط في المفاعلين موجودة منذ صناعة هذه الحاويات، ولا تمثل أي خطر إضافي في حالة حدوث أي خلل

واعتبر المعنيون في وزارة البيئة الألمانية هذا التقييم "خبرا سارا" خاصة بالنسبة لسكان المناطق الحدودية بين ألمانيا وبلجيكا. ومع ذلك تمسكت الوزارة بمطلبها بشأن إيقاف المفاعلات القديمة في بلجيكا.

وكان هذا التقرير، الذي صدر في 19 صفحة، منتظرا بشغف من قبل الجهات المعنية في البلدين. وظهرت هذه الشروخ في حاويات الضغط لأول مرة عام 2012.

وفي عام 2016 طالبت وزيرة البيئة الألمانية آنذاك، باربارا هيندريكس، بلجيكا بإغلاق هذين المفاعلين إلى أن يتم الوقوف على حقيقة تحفظات الأمان بشأنهما، وكانت هذه خطوة غير معتادة تماما من قبل الوزارة. ومع ذلك أكدت الوزيرة الألمانية الحالية للبيئة، سفينيا شولتسه، اليوم الاثنين أن هذه الخطوة كانت صحيحة، مضيفة أنه تم الآن استيضاح المسائل المتعلقة بهذا الشأن "إلى حد بعيد".

غير أن الوزيرة أكدت في الوقت ذاته، أن ذلك لا يغير "الموقف النقدي من ناحية المبدأ تجاه المفاعلات النووية في الدول المجاورة لنا".

وجاء في تقرير اللجنة أنه "من المنطقي" أن تكون هذه الشروخ قد نتجت أثناء التصنيع، وأنها لم تتسع أثناء تشغيل المفاعلين.

كما أكدت اللجنة أنه في حالة ارتفاع الضغط الداخلي للحاويات، فإن هناك "احتياطات كافية" ضد الانهيار، وأن الحاويات قادرة على مقاومة الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة.