رئيس المكسيك يعتزم البحث عن "مجالات للتفاهم" مع ترامب

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

يسعى الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى التوصل إلى "مجالات للتفاهم" مع الولايات المتحدة، حسبما قال وزير خارجيته المستقبلي مارسيلو إبرارد اليوم الاثنين.

وقال إبرارد لراديو فورمولا: "لقد تعرضت المكسيك والمكسيكيون لمعاملة سيئة للغاية"، لكن "ما نحتاج الآن للبحث عنه الآن هو مجالات للتفاهم".

وأدلى إبرارد بهذه التصريحات قبل أربعة أيام من لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع لوبيز أوبرادور خلال زيارة للمكسيك.

وفاز الرئيس الشعبوي اليساري في انتخابات الأول من تموز/يوليو في وقت يشهد توترا مع الولايات المتحدة بسبب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدفق المهاجرين عبر المكسيك، وخططه لجعل المكسيك تدفع ثمن جدار حدودي وإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية نافتا.

وقال إبرارد "الأسهل في السياسة الخارجية.. هو تضخيم الصراع.. أدرك أن مهمتي هي الدفاع عن كرامة المكسيك ومصالحنا والسعي إلى مجالات للتفاهم من أجل تحقيق التقدم في النهاية."

وتابع أن حكومة لوبيز اوبرادور ستتبنى موقفا اكثر حيادية تجاه دول اخرى مثل فنزويلا ونيكاراجوا.

وأضاف "أعتقد أن عدم التدخل هو مبدأ مهم للغاية بالنسبة للمكسيك."