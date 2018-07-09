المعارضة البريطانية: الحكومة غير قادرة على تأمين اتفاق جيد مع أوروبا

لندن - (أ ش أ)

هاجم زعيم المعارضة البريطانية جريمي كوربين، رئيسة الوزراء تريزا ماي وحكومتها، متهما إياهم بعدم القدرة على تأمين اتفاق جيد لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ، وقال إن الحكومة فشلت حتى الآن في تشكيل جبهة موحدة.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير شؤون "البريكست" ديفيد ديفيز، ونائبه، قد قدموا استقالتهم احتجاجا على خطة ماي في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم حزب العمال ـ في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الإثنين ـ " هذه فوضى من صنع تريزا ماي ، رئيسة الوزراء تتراجع عن الخطوط الحمراء التي وضعتها في خطتها التي تم الإعلان عنها في مقرها الريفي (التشيكرز) يوم الجمعة الماضي".

وشهدت جلسة مجلس العموم اليوم جدالا حادا بين الحزبين العمال والمحافظين، حيث يستغل الأول الأزمة السياسية العاصفة التي تضرب بالحزب حاليا لمحاولة دفعه نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة ، تبدو نتائجها حاليا ليست في صالح الحزب الحاكم.

ويبدو حزب المحافظين حاليا غير قادر على إتمام "البريكست"، مع انقسام الحزب بين مؤيد لرئيسة الوزراء ومعارض لها.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد أن ارتفع صباح اليوم ليسجل 1.3250 دولار ، منخفضا بأكثر من نصف سنت، بعد استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون، وهو ما أدى إلى إثارة موجة من الغموض السياسي في