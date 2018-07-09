رئيس الوزراء الصيني ينفي اتهامات بتردي وضع حقوق الإنسان في بلاده

برلين - (د ب أ)

نفى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اتهامات بتردي وضع حقوق الإنسان في بلاده.

وفي أعقاب المشاورات المشتركة بين الحكومتين الصينية والألمانية في برلين، قال لي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة انجيلا ميركل، اليوم الاثنين في برلين إن العكس هو ما يحدث بالفعل، مشيرا إلى أن احترام حقوق الإنسان في بلاده تحسن بشكل ملحوظ.

وأضاف أن العمل جار بتركيز لدفع هذا التطور قدما، ولفت إلى أنه عازم على مواصلة الحديث مع ألمانيا حول هذا الموضوع " نحن على استعداد لإجراء حوار جدي حول موضوع حقوق الإنسان ".

كانت بيربل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، شكت من حدوث انتكاسات في ملف حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الصين " وهذا الأمر ملحوظ على نحو خاص بالنسبة للمجتمع المدني المنتقد للحكومة والمحامين الحقوقيين والصحفيين والمدونين".

كان ممثلون لأقلية مسلمي الويغور الصينية، ناشدت المستشارة الألمانية قبل لقائها رئيس الوزراء الصيني، التدخل من أجل تخفيف معاناة أبناء هذه الطائفة المضطهدة في شمال غرب الصين.