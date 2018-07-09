سوريا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى محافظات الجنوب

دمشق - (د ب أ)

أعلن منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية في سورية، علي الزعتري، موافقة الحكومة السورية على تسير قوافل مساعدات لتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريةا

وقال الزعتري، في بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة، اليوم الاثنين في العاصمة السورية دمشق، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، "نرحب بطلب الحكومة السورية تقديم المساعدات وتسيير القوافل الإنسانية لأهالي محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، حيث تتسم الظروف المعيشية للمدنيين المتضررين من النزاع في الجنوب بالصعوبة في الوقت الحالي".

وأضاف منسق الامم المتحدة "نتطلع إلى عودة الخدمات الحكومية الضرورية بأسرع وقت ممكن لتلبية احتياجات السكان لاستعادتهم الشعور بالاستقرار والأمان وعودتهم بأسرع وقت ممكن لحياتهم الطبيعية".

وأكد البيان على استعداد الأمم المتحدة لتوسيع نطاق المساعدات وتدعو جميع أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الانسانية، وتقديم الحماية للأشخاص المحتاجين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وكانت الأمم المتحدة في سورية زودت الهلال الأحمر بكميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية لتوزيعها في عدد من المناطق.

وفر أكثر من 300 ألف شخص من مدن وبلدات محافظة درعا بسبب العمليات العسكرية التي أعلنتها القوات الحكومية نهاية الشهر الماضي، ووصل عشرات الأف منهم إلى حدود سورية مع الأردن التي منعتهم من دخول اراضيها في حين غادرت دفعات أخرى باتجاه ريف القنيطرة ومناطق سيطرة النظام السوري.