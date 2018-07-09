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استقالة وزير الخارجية البريطاني

04:18 م الإثنين 09 يوليو 2018
استقالة وزير الخارجية البريطاني

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين استقالة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

استقالة وزير الخارجية البريطاني الحكومة البريطانية بوريس جونسون تيريزا ماي
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