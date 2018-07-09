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تايلاند: إخراج 8 أطفال من "كهف الموت".. وعمليات الإنقاذ جارية

03:25 م الإثنين 09 يوليو 2018
تايلاند: إخراج 8 أطفال من "كهف الموت".. وعمليات الإنقاذ جارية

كتبت-رنا أسامة:

أعلنت السلطات التايلاندية إخراج 4 أطفال جُدد، الاثنين، ليُصبح عدد الأطفال الذين تم انتشالهم من الكهف إلى الآن 8، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، دون مزيد من التفاصيل.

واستؤنفت عمليات الإنقاذ، الاثنين، بعد تعليقها مساء الأحد، بمشاركة فريق مكوّن من 90 غواصًا أجنبيًا وتايلانديًا.

وعَلِق الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا، ومدربهم الفني ذو الـ25 عامًا، بعد ارتفاع منسوب المياه أثناء استكشافهم مجمع كهوف تام لوانج، الواقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود التايلاندية مع ميانمار، في 23 يونيو الماضي.

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