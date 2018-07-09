منع عالمة إسرائيلية من المشاركة في لجنة علمية بسبب موقفها المناهض للاحتلال

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بأنه تم منع عالمة أعصاب إسرائيلية من الانضمام إلى لجنة علمية بسبب دعمها السابق للجنود الإسرائيليين الرافضين للخدمة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان تم ترشيح يائيل أميتاي الباحثة في علم الأعصاب بجامعة بن جوريون للتعيين في "المؤسسة الألمانية الإسرائيلية للبحث العلمي والتنمية"، وهي هيئة علمية أسستها حكومتا الجانبين، منتصف حزيران/يونيو.

واعترض وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي أوفير أكونيس أمس على تعيينها على خلفية خطاب وقعته أميتاي في 2005، مع أكاديميين آخرين، يدعم الجنود الذين يرفضون الخدمة في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967 .

وقال أكونيس، من حزب "ليكود" اليميني، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، :"طالما أن البروفيسورة أميتاي دعت إلى رفض (الخدمة العسكرية) فإنها لا يمكنها تمثيل دولة إسرائيل"، مضيفا :"لم يتم انتخابي للترويج لأجندات أخرى".

من جانبها، قالت أميتاي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها لا تعارض مشروع الخدمة العسكرية الإجبارية بإسرائيل، بدليل أن ولديها أديا الخدمة، إلا أنها أوضحت أنها تدعم اتاحة الفرصة للجنود للاختيار بشأن رفض الخدمة في الضفة الغربية.