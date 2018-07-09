"لا للأحضان".. عزل أطفال الكهف عن ذويهم لدواعٍ صحية

كتبت- رنا أسامة:

بعد أكثر من 10 أيام في كهف مُظلم وبارد، رُبما يكون أكثر ما يرغب فيه الأطفال المُحتجزون في كهف تايلاند بعد إخراجهم، الارتماء في أحضان أمهاتهم وتناول وجبة شهية. لكن بدلًا من ذلك سيُجبرون على المكوث بمعزل عن ذويهم لمدة تصل إلى يومين، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية

وقال وزير الصحة التايلاندي جيسادا تشوكيدامرونجوك، إن "الأولاد الذين خرجوا من الكهف سيتم عزلهم عن آبائهم لمدة يوم أو يومين، ووضعهم في غرفة رعاية داخل مستشفى تشيانج راي لأغراض صحية"، على أن يُسمح بالتواصل مع آبائهم عبر باب زجاجي.

وجاء في بيان من المستشفى التايلاندي، نقلته الشبكة الأمريكية، "الخطوة التالية هي ضمان أن الأطفال وعائلاتهم في أمان، لأن العيش في كهف بيئته مختلفة، حيث يعيش حيوانات يمكنها أن تنقل الأمراض".

وتمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج الطفل الخامس، الاثنين، بعد عملية إنقاذ استمرت 6 ساعات، حسبما أكّدت تقارير أجنبية.

وأعلنت السلطات التايلاندية استئناف عملية إنقاذ "أطفال الكهف"، الاثنين، بعد أن تم تعليقها مساء الأحد، بمشاركة فريق مكوّن من 90 غواصًا أجنبيًا وتايلانديًا.

وعَلِق الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا، ومدربهم الفني ذو الـ 25 عامًا، بعد ارتفاع منسوب المياه أثناء استكشافهم مجمع كهوف تام لوانج، الواقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود التايلاندية مع ميانمار، في 23 يونيو الماضي.