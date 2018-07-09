استمرار عمليات البحث والإنقاذ في اليابان بعد مقتل أكثر من 110 شخصا بسبب الفيضانات

طوكيو - (د ب أ):

تواصلت عمليات البحث والإنقاذ في غرب اليابان اليوم الاثنين، حيث تسبب هطول أمطار غزيرة في وقوع الفيضانات والانهيارات الأرضية، مما أسفر عن مقتل 112شخصا وفقدان نحو 80.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم العثور على 11 جثة في مناطق سكنية غمرتها المياه في منطقة مابيشو في مدينة كوراشيكي اليوم.

وكانت الأمطار الغزيرة قد بدأت في الهطول على غرب اليابان الخميس الماضي، مما أدى لوقوع انهيارات أرضية وفيضانات اجتاحت منازل وجسور وسيارات .

وذكرت شبكة ان اتش كيه أنه في مقاطعة هيروشيما، التي كانت الأكثر تضررا من الانهيارات الأرضية، لقى ما لايقل عن 44 شخصا حتفهم وفقد 40 آخرين.

وقالت الحكومة إنه حتى اليوم، يقيم نحو 23 الف شخص في مراكز إيواء بأنحاء غرب اليابان.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهدي سوجا في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة رفعت عدد رجال الإنقاذ إلى 74 ألف في المناطق المتضررة بدلا من 54 ألف أمس الأحد.

وقد أجبرت هذه الكارثة رئيس الوزراء شينزو آبي على إلغاء رحلته المقررة لأوروبا والشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام. وكان من المقرر أن يتوجه بعد غد الأربعاء لبروكسل ويوقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي اليوم إنه تم إلغاء القمة " في ضوء الظروف المأساوية".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس إن القمة سوف تعقد الآن في طوكيو يوم 17 يوليو الجاري.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد قدم تعازيه في ضحايا الأمطار في تغريدة في وقت سابق ،مؤكدا "تضامن أوروبا مع شعب اليابان ورئيس وزرائها شينزو آبي" وقال:" الاتحاد الأوروبي سوف يقدم المساعدة بأي طريقة".

ومن ناحية أخرى، تم رصد إعصار قوي في طريقه لضرب جزر جنوب غرب اليابان وتايوان وجنوب الصين هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الارصاد إنه حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش)، تواجد إعصار ماريا، الثامن الذي من المقرر أن يضرب اليابان هذا الموسم، في جنوب البلاد، ويسير بسرعة 30 كيلومترا في الساعة في اتجاه غرب شمال غرب، ويحمل رياحا تسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 252 كيلومترا في الساعة.

وحذرت الوكالة من هبوب رياح قوية ووقوع أمواج مرتفعة في مقاطعة أوكيناوا.