في اليوم الثاني لعملية الإنقاذ.. إخراج الطفل الخامس من الكهف

كتبت-رنا أسامة:

أكّدت صحيفة الجارديان البريطانية خروج الطفل الخامس من الكهف، بعد عملية إنقاذ استمرت 6 ساعات، اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الموقع الذي تجري فيه عملية الإنقاذ، قولها إن "الصبي ظهر قبل الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي وخرج من مدخل الكهف. وبعد دقائق، مرّت سيارة إسعاف على المركز الإعلامي الذي يبعُد بضعة كيلومترات من الكهف".

وقال غوّاصون في الموقع للجارديان، صباح الاثنين، إنهم "يستعدّون للدخول مُجددًا إلى الكهف، حيث قضوا أكثر من 8 ساعات أمس الأحد، لإرشاد الأطفال للخروج من الكهف".

كما ذكرت وكالة رويترز، في نبأ عاجل، أن القائمين على عمليات الإنقاذ في تايلاند نجحوا في إخراج طفلًا من الكهف، يُعتقد أنه الخامس، بحسب قولها.

وجرى نقل الفتيان الأربعة، أمس الأحد، على الفور إلى مستشفى ميداني يقع على مقربة من الكهف الذي غمرته مياه الأمطار. وتُجرى لهم الآن الفحوصات الطبية اللازمة ليتم نقلهم فيما بعد إلى مستشفى تشاينج راي.

وأعلنت السلطات التايلاندية استئناف عملية إنقاذ "أطفال الكهف"، اليوم الاثنين، بعد أن تم تعليقها مساء الأحد، بمشاركة فريق مكوّن من 90 غواصًا أجنبيًا وتايلانديًا.

وعَلِق الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا، ومدربهم الفني ذو الـ 25 عامًا، بعد ارتفاع منسوب المياه أثناء استكشافهم مجمع كهوف تام لوانج، الواقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود التايلاندية مع ميانمار، في 23 يونيو الماضي.