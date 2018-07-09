"الأولاد الأقوياء أولًا"..تفاصيل اليوم الثاني من عملية إنقاذ أطفال الكهف

كتبت - رنا أسامة:

أعلنت السلطات التايلاندية استئناف عملية إنقاذ "أطفال الكهف"، اليوم الاثنين، بعد أن تم تعليقها مساء الأحد، بمشاركة فريق مكوّن من 90 غواصًا أجنبيًا وتايلانديًا.

وقال مدير المركز المشترك لعمليات البحث والإنقاذ، نارونجساك أوسوتخاناتون، في مؤتمر صحفي: "يمكنني إبلاغكم عن استئناف عملية إجلاء الأطفال من الكهف اليوم في الساعة 11 صباحًا".

وأكّدت السلطات التايلاندية، الأحد، أن عملية الإنقاذ ستستأنف في غضون 10 إلى 20 ساعة، بعد نجاح أولي وإخراج 4 أطفال، من أعضاء فريق كرة القدم ومدربهم، الذين علقوا في كهف جبلي غمرت منافذه مياه الأمطار قبل نحو أسبوعين.

وفيا يلي تستعرض صحيفة "الجارديان" البريطانية أبرز تفاصيل اليوم الثاني من عملية الإنقاذ، حسبما جاء في المؤتمر الصحفي الذي أجراه نارونجساك أوساتاناكورن، المُشرف على العملية، الاثنين.

- تتوقع السلطات "أخبارًا جيدة في غضون ساعات قليلة".

- أمطار الأمس لم تؤثر على مستويات المياه داخل الكهف.

- جرى تقييم كل شيء في عملية الإنقاذ، بما في ذلك طريقة وضع الحبال حتى يتمكن الأولاد من دفع أنفسهم.

- الظروف مواتية كما كانت عليه في أولى مراحل عملية الإنقاذ، حيث تم إخراج 4 أولاد.

- سيتم إخراج الأولاد الأقوياء أولًا، في عملية يُتوقع انتهاؤها بين السابعة والثامنة والنصف مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

- انتقدت السلطات بعض التغطيات الإعلامية التي زعمت متابعة طائرة بدون طيار لعملية الإنقاذ.

- تبحث السلطات التايلندية إمكانية السماح للآباء برؤية أبنائهم فور إخراجهم عبر باب زجاجي.

- تأجيل أي لقاء شخصي مع الأطفال حتى إتمام الفحوص الإضافية المُكثّفة لحالتهم البدنية.

- الأولاد الأربعة الذين جرى إنقاذهم سعداء وبصحة جيدة في المستشفى.

- اشتكوا هذا الصباح من شعورهم بالجوع ويطلبون أن يأكلوا أرز ودجاج مقلي بالريحان على الطريقة التايلندية.