بوتين يرسل برقية عزاء لرئيس الوزراء الياباني لنعي ضحايا فيضانات اليابان

موسكو - (د ب أ):

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل برقية عزاء لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لينعي ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد، مضيفا أن روسيا تشاطر أولئك الذين فقدوا أقاربهم وذويهم الاحزان.

وجاء في بيان الكرملين الذي نقلته وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك": "أرسل رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، برقية عزاء لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أعرب فيها عن تعازيه إثر سقوط عدد كبير من الضحايا والدمار الكبير الذي تسببت به الفيضانات والسيول في المناطق الغربية من البلاد".

من ناحية أخرى، ذكرت السلطات اليابانية أن حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الارضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، ارتفعت إلى 100 قتيل اليوم الاثنين، مضيفة أنه قد تم تكثيف عمليات البحث والانقاذ في مناطق واسعة بغرب اليابان، حيث لايزال العشرات في عداد المفقودين منذ بدء هطول الامطار الغزيرة يوم الخميس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم صباح اليوم الاثنين في مناطق سكنية مغمورة بالمياه في مدينة كوراشيكي بغرب اليابان.

وأصبحت المدينة واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث حوصر أكثر من ألف شخص بشكل مؤقت، وكان بعضهم على أسطح المباني التي غمرتها الفيضانات عقب انفجار ثلاثة سدود على نهر قريب، حسبما ذكرت كيودو.