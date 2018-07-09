بعد الإنقاذ.. "أطفال الكهف" مُهدّدون باضطرابات ما بعد الصدمة

كتبت-رنا أسامة:

حذّرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية من احتمالية تعرّض أعضاء فريق كرة القدم، الذين تجري عملية انتشالهم من أحد كهوف تايلاند، لنوع من الاضطرابات النفسية جراء مكوثهم تحت الأرض لمدة أسبوعين.

وقال الدكتور أندرو أديسمان، رئيس قسم طب الأطفال التنموي والسلوكي بمركز كوهين الطبي في نيويورك، إن الأطفال ومُدربّهم مُهدّدون بنوع من الاضطرابات يُعرف باسم "اضطراب ما بعد الصدمة" أو "اضطراب الكرب التالي للصدمة"، ويُعرف اختصارًا بـ(PTSD).

وأوضح أديسمان ارتباط هذا النوع من الاضطرابات بالصدمات طويلة الأمد، لكنه أعرب عن تفاؤله بألا يؤثر على الأطفال المُحاصرين في الكهف مُستقبلًا بعد إخراجهم. "هناك قدر من المرونة في عملية الإنقاذ، وبافتراض أنهم سيخرجون جميعًا، بدون وفيات، فأعتقد أن اضراب ما بعد الصدمة لن يطالهم"، وفق قوله.

وأشار إلى أن الآباء وخبراء الصحة العقلية المُشرفين على حالة أطفال الكهف المُحتجزين، سيحتاجون الاطلاع على دِراية بأعراض "اضطراب ما بعد الصدمة"، بما في ذلك مُتلازمة الكوابيس وذكريات الماضي والتعرّض لمشاكل في التركيز والسلوك العدواني أو الاندفاعي.

وفي حال أظهر الأولاد أيًا من هذه الأعراض، يقول أديسمان إن أفضل علاج يتمثّل في أحد أشكال العلاج النفسي، ويُطلق عليه "العلاج السلوكي المُركّز على الصدمة".

وينطوي العلاج على وجود طبيب نفسي وخبراء في مجال الصحة العقلية، للعمل مع المراهقين الذين يتعرّضون لهذا النوع من الاضطرابات، ويأخذ العلاج مراحل مختلفة حتى يُصبح "أطفال الكهف" أكثر قدرة على التعامل مع الصدمة العاطفية التي اختبروها.

وتمكّنت فرق الإنقاذ، الأحد، من إخراج 6 من أعضاء فريق كرة القدم الـ 12 ومدربهم، المُحتجزين منذ أسبوعين داخل كهف جبلي غمرته مياه الفيضانات، بعد ساعات من انطلاق أولى مراحل عملية الإجلاء المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب نارونجساك أوسوتاناكورن، حاكم إقليم شيانج راي والمُشرف على عملية الإنقاذ، "بدأت العملية في العاشرة صباح الأحد (03:00 بتوقيت جرينتش)، ويُتوقع استمرارها لمدة 4 أيام.

ودخل 10 غواصين مزوّدين بأجهزة تنفس تحت الماء مباشرة إلى المغارة رقم 9، حيث عُثر على فريق كرة القدم المُحاصر، بينما توجه آخرون إلى المغارة رقم 6 القريبة من نقطة التقاء داخل الكهف، وفقًا لبيان حاكم الإقليم، نشره مركز القيادة المشتركة.

وبدأ 3 غواصين آخرون في تعزيز فريق الإنقاذ، اعتبارًا من الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وفق صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية.

ويستغرق الطريق الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات، من المغارة الصخرية التي حوصر بها الفريق إلى مخرج الكهف، من 5 إلى 6 ساعات من قِبل الغواصين المحترفين.

وقال نارونجساك: "يتمركز عدد من رجال الإنقاذ الآخرين، من بينهم غواصون من تايلاند والولايات المتحدة وأستراليا والصين وأوروبا، في الجزء الواصل بين المغارة 3 ومدخل الكهف".

وأضاف أن عملية الإنقاذ "تشمل شبكة من الحبال للمساعدة في المرور بالمغارة 2 و3".

ويحاول 13 غواصًا أجنبيًا و5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إخراج الصبية عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه، في مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضي.