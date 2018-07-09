الرئيس الكوري الجنوبي يجتمع مع وزيرة الخارجية الهندية

سول/نيودلهي - (د ب أ):

اجتمع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، الذي يقوم بزيارة الهند حاليا، مع وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيودلهي، حيث شرح رؤيته لسياسة الجنوب الجديدة.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الرئيس مون قوله خلال لقائه مع الوزيرة سواراج، إن العلاقات بين كوريا الجنوبية والهند تتطور باستمرار من خلال التبادلات الثابتة، مؤكدا على ضرورة تعزيز "الشراكة الاستراتيجية الخاصة" مع الهند التي تعتبر دولة مستهدفة رئيسية لسياسة الجنوب الجديدة، من خلال زيارته للهند.

وصرح الرئيس الكوري الجنوبي بأنه يسعى إلى توسيع أفق العلاقات الثنائية في المجالات المستقبلية، من خلال الاستفادة القصوى من إمكانات التعاون المحتملة بين البلدين، كما قدم مبادرة "شراكة المستقبل للإنسان والتعايش والازدهار والسلام"، التي سيطرحها خلال القمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المرتقبة غدا الثلاثاء.

وأوضحت "يونهاب" أن مون دعا إلى الاهتمام بتنفيذ إجراءات متابعة القمة مع مودي، من خلال "اللجنة المشتركة لوزيري خارجية كوريا الجنوبية والهند".

ومن جانبها، أعربت سواراج عن ترحيب حكومة الهند وشعبها بزيارة الرئيس مون، قائلة إن الحكومة تعتزم تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية التي تعد نموذجا وشريكة رئيسية للتنمية الاقتصادية، مضيفة أن الاهتمام بسياسة الجنوب الجديدة للرئيس مون يزيد داخل وخارج الهند، وأنها ستبذل قصارى الجهد لإنجاح القمة الكورية الجنوبية-الهندية.