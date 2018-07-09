أردوغان يؤدي اليمين الدستورية اليوم إيذانا ببدء النظام الرئاسي التنفيذي الجديد

أنقرة - (د ب أ):

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسا لتركيا وفقا لنظام الرئاسة التنفيذية الجديد.

ومن المقرر أن يؤدي أردوغان اليمين أمام البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن عشرة آلاف عنصر أمن سيتولون تأمين العاصمة، وأن المراسم ستجرى بحضور رؤساء دول وحكومات وبرلمانات ووفود من 22 دولة.

وشهدت تركيا في أبريل من عام 2017 استفتاء شعبيا أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وشهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو فاز بهما أردوغان وتحالفه الانتخابي.

وذكرت "الأناضول" أن أردوغان سيعلن اليوم أيضا أعضاء حكومته الجديدة.

وكان أعضاء البرلمان الجديد قد أدوا اليمين الدستورية أمس الأول السبت.