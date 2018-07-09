عشرات القتلى الحوثيين.. وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا

القاهرة - مصراوي:

تمكنت طائرات التحالف العربي من تدمير آليات عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية، في وقت قتل عشرات المتمردين في اشتباكات مع القوات اليمنية المشتركة بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة - بحسب سكاي نيوز.

ودمرت طائرات من طراز أباتشي تابعة للتحالف عددا من الدبابات والآليات كانت الميليشيات الموالية لإيران تخفيها بين الأشجار في بعض المزارع جنوبي مدينة التحيتا، على الساحل الغربي لليمن.

ونفذت ألوية العمالقة ضمن القوات المشتركة بمساندة من طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي، عمليات تمشيط واسعة في المزارع الواقعة في منطقة المغرس جنوبي التحيتا.

وسقط خلال عمليات التمشيط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، غربي مدينة التحيتا، حيث كان يختبئ في المنطقة أفراد من المتمردين.

كما واصلت ألوية العمالقة عمليات تطهير ما تبقى من جيوب الحوثيين في مناطق الصوب وخط المواصلات العامة والمنطقة الحديثة شرقي مدينة التحيتا.