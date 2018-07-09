مهاتير محمد:السلطة ليست طريقا للإثراء بل لها هدف خاص لإنجاح البلاد

كوالالمبور - (أ ش أ):

صرح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الاثنين بأن السلطة ليست طريقا لإثراء النفس أو العائلة أو الاصدقاء بل لها هدف خاص لإنجاح البلاد.

وقال مهاتير خلال كلمته في التجمع الشهرى لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إنه ينبغي على موظفي الحكومة أن يتصفوا بالإخلاص في تنفيذ واجباتهم ومسؤوليتهم لتحقيق النمو في البلاد.

ودعا جميع موظفي الحكومة إلى ممارسة القيم النبيلة وعدم إساءة السلطة من أجل تحقيق النجاح.