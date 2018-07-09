مقتل شخص في تحطم مروحية بمجمع سكني بمدينة "ويليامزبيرج" الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في ولاية "فيرجينيا" الأمريكية اليوم الاثنين، مقتل شخص واحد على الأقل في تحطم مروحية بمجمع سكني في مدينة ويليامزبيرج .

وذكرت شرطة الولاية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أن "سيارات الشرطة والإطفاء متواجدة في موقع الحادث، وبدأت جهود البحث والإنقاذ"، مؤكدة أنه تم البدء في التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تحطم المروحية.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إخبارية بأن الحادث أدى إلى اشتعال النيران في أحد المنازل .