الصين تطلق حملة توظيف عالمية للترويج للثقافة والتاريخ الصيني

بكين - (أ ش أ):

أطلقت الصين حملة توظيف عالمية توفر للأجانب تجارب عمل فريدة في الصين، بهدف ترويج الثقافة والتاريخ الصيني.

وتأتي الحملة تحت عنوان "أنا في الصين"، وتشمل الوظائف المطروحة متدرب "كونغ فو" في معبد "شاولين" –الشهير بأسرار الفن القتالي الكونغ فو"- وراعي الباندا العملاقة، وموظف صيانة قطار فائق السرعة وغيرها.

وتم إطلاق الحملة من خلال منصة التواصل الاجتماعي الموجهة عبر الإنترنت "لينكد إن"، وسيكون التسجيل للوظائف مفتوحا أمام 520 مليون عضو في "لينكد إن" خارج الصين لمدة ستة أشهر.

ويزداد عدد الأجانب الذين يزورون الصين بحثا عن التطوير الوظيفي، حيث يوفر النمو الاقتصادي للبلاد فرصا وفيرة.