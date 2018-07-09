أمريكا تحدد هوية الجندي الذي قتل في هجوم داخلي بأفغانستان السبت الماضي

كابول- (د ب ا):

حددت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان هوية الجندي الذي قتل في هجوم داخل وحدة بإقليم أروزجان بجنوب أفغانستان أمس الأول السبت.

وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر من أمس الأحد أن العريف جوزيف ماسيل من كاليفورنيا لقي حتفه في تارين كوت، عاصمة إقليم أروزجان، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في هجوم من داخل الوحدة.

ويجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

وكانت القوات الأمريكية في أفغانستان قد قالت السبت الماضي إن جنديين آخرين أصيبا في الحادث، مشيرة إلى أن حالتهما مستقرة وأنهما يخضعان للعلاج.

ويتمركز نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان تحت قيادة بعثة حلف الناتو "الدعم الحازم" لتدريبهم وتقديم المشورة والمساعدة، ويجرون أيضًا عمليات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي.

كان ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب آخر في حزيران/ يونيو العام الماضي عندما وجه جندي من الجيش الأفغاني سلاحه إلى أفراد الوحدة في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.