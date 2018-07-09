تقرير: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قطار بشمال غرب تركيا إلى 24 قتيلا

اسطنبول - (د ب ا):

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بولاية تكيرداج بشمال غرب تركيا إلى 24 قتيلا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلا عن نائب رئيس الوزراء.

وكانت خمس عربات من قطار يقل 362 راكبا علاوة على طاقم ضيافة مكون من ستة أشخاص قد خرجت عن المسار أمس الأحد.

وأفادت الاناضول بأنه جرى نقل 73 مصابا على الأقل إلى المستشفيات، مضيفة أنه تم إرسال نحو 100 سيارة إسعاف ومروحيات إسعاف لموقع الحادث.

وقيل أن القطار كان في طريقه إلى اسطنبول عندما انقلب بالقرب من قرية ساريلار في ولاية تكيرداج.

ونقلت الاناضول عن وزارة النقل القول إن سبب الحادث هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيار أرضي بالقرب من القضبان.

وأظهر مقطع فيديو بثته شبكة "تي ار تي وورلد" على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عربات مقلوبة وعدة سيارات إسعاف وأشخاص محمولين على نقالات.