فيديو صادم.. شاب يعلق جسده خارج قطار المترو

محمود علي

أظهر فيديو شاب يقطع رحلة بالمترو في مدينة نيو يورك، معلقاً جسده خارج المترو بجانب الأبواب، كما لو كان قطاراً، رغم أن مترو الانفاق في نيو يورك يوفر طرق مريحة للسفر، لكن الشاب أراد طريقة غير تقليدية.

واستقل الشاب المترو من محطة بروكلين صباح الجمعة الماضية، متجهاً إلي "مانهاتن"، وأبقي جسده معلقاً علي السطح الخارجي، وأمسك بالسقف، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

"لم أر ابدا اي شخص يفعل ذلك من قبل "، قالها ماثيو بيري ملتقط الفيديو، والذي أكد أن اذاعة المترو حذرت الشاب كثيرا من هذا الفعل، مضيفاً أنه صور الفيديو ليظهر كم كان الوضع مخيفاً وصادما للركاب.

وكان الركاب في حالة استرخاء تامة، فوضع سماعات الرأس في أذنه واستمر يتجول في هاتفه متجاهلاً ما يحدث، وعندما وصل المترو إلي محطة "لافاييت" ترك الشاب المغامر المترو وكأن شيئاً لم يحدث.