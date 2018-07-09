حالة أربعة من الصبية جرى إنقاذهم بكهف في تايلاند جيدة

بانكوك -(د ب أ) :

قال مسؤول تايلاندي بارز لوسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين إن أربعة من الصبية جرى انقاذهم بعد أن حوصروا داخل كهف في شمال تايلاند لأكثر من اسبوعين في حالة جيدة.

وقال وزير الداخلية التايلاندي، أنوبونج باوويندا، لصحيفة "بانكوك بوست" إن الاولاد يخضعون للعلاج في مستشفى محلي بعد انتشالهم من الكهف في وقت متأخر من أمس الاحد.

وقال قائد فريق الإنقاذ، نارونجساك أوسوتاناكورن، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الاحد إن ثمانية صبية اخرين ومدربهم لا يزالون في الكهف وسيجري انقاذهم قريبا. ومن المتوقع أن تبدأ جهود الانقاذ في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وأضاف أنوبونج أن نفس فرق الغواصين، الذين أنقذوا الأولاد الأربعة، سيقومون بالمهمة التالية نظرا لإلمامهم بتضاريس المنطقة .