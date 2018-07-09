فرنسا تدين الهجوم الإرهابي على دورية عسكرية تونسية

باريس - (أ ش أ):

أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأحد، في ولاية "جندوبة" شمال غربي تونس وأوقع عددًا من القتلى في صفوف الحرس الوطني التونسي.

وعبرت فرنسا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن تعازيها لعائلات أفراد قوات الأمن الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة تضامنها مع تونس قيادة وشعبا في هذه المحنة.

وشددت فرنسا على وقوفها بإصرار بجانب تونس في مكافحة الإرهاب وفي مواجهة أي محاولة للإضرار بهذا البلد الصديق والمساس بأمنه.

ونصبت مجموعة إرهابية أمس الأحد، كمينًا أوقع 6 أشخاص على الأقل من قوات الحرس الوطني التونسي، في هجوم وقع قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا على الحدود الجزائرية، واستخدم المسلحون قنابل يدوية وأسلحة نارية.