الشرطة البريطانية: وفاة امرأة إثر تعرضها لغاز الأعصاب نوفيتشوك

لندن - (د ب أ)

أفادت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، بوفاة امرأة إثر تعرضها لغاز الأعصاب نوفيتشوك في بريطانيا الأسبوع الماضي.

وتوفيت المرأة / 44 عاما/ بعدما تعرضت لغاز نوفيتشوك في أميسبوري بولتشير، حسبما أعلنت شرطة لندن في بيان اليوم الأحد. وسيتم تحديد موعد تشريح الجثة في الوقت المناسب.

ولا يزال رجل / 45 عاما/ يرقد في المستشفى بعدما تعرض لغاز الأعصاب. وكان قد تم نقل الزوجين إلى المستشفى السبت قبل الماضي مع وجود أعراض تسمم.

وفي بيان، قال مساعد المفوض نيل باسو، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة: "هذه أخبار مصدمة ومأساوية".

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها "أصيبت بالفزع والصدمة" جراء الأخبار. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسيشن" أن "الشرطة ومسؤولي الأمن يعملون على وجه السرعة لتحديد وقائع هذا الحادث الذي يجري التحقيق بشأنه الآن على أنه جريمة قتل".