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الداخلية الروسية: 40 ألف جريمة إلكترونية خلال 2018

11:29 م الأحد 08 يوليو 2018
الداخلية الروسية: 40 ألف جريمة إلكترونية خلال 2018

وزارة الداخلية الروسية

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، الأحد، أنها سجلت نحو 40 ألف جريمة إلكترونية وقعت في البلاد منذ بداية العام الجاري 2018.

وكشف نائب الوزير إيجور زوبوف، عن أن البنوك مثلت معظم أهداف تلك الجرائم الإلكترونية، قائلا إن الضرر الذي أحدثته ليس كبيرا. حسبما وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وقال نائب وزير الأمن العام الروسي، مينج هونجوي، والذي يشغل حاليا منصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، إنه يتشكك في تطوير تقنية جديدة تستطيع هزيمة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف هونجوي "ينبغي ألا نخدع أنفسنا بأننا يمكن أن نجد حلولا عبر تقنية جديدة ... إن منصة عالمية متحدة ينبغي أن تُنشأ للتصدي للجريمة الإلكترونية".

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الداخلية الروسية إيجور زوبوف الجرائم الإلكترونية

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