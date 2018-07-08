دبلوماسي قطري يقترح السماح لسكان غزة بالعمل في إسرائيل

القاهرة - مصراوي

طرح المبعوث القطري إلى قطاع غزة، محمد العمادي، مقترحًا طالب فيه من السلطات الإسرائيلية السماح لمواطنين من قطاع غزة بالعمل في الأراضي المحتلة، حتى يتوقفون عن الاحتجاجات.

وصرح العمادي لهيئة البث الإسرائيلية، بحسب رويترز، بأن مقترحه يهدف إلى تخفيف حدة التوتير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإلى توقف المظاهرات الفلسطينية على حدود قطاع غزة، والتي استهدفت المستوطنات المحاذية لغلاف غزة بطائرات حارقة.

واستشهد أكثر من 136 فلسطينيًا خلال المظاهرات على حدود القطاع والتي بدأت منذ مارس الماضي، والتي حملت اسم مسيرات العودة الكبرى وجاءت مطالبة بحق العودة إلى الأراضي المحتلة.

وقال العمادي إنه إذاسمحت إسرائيل بدخول عمال من قطاع غزة الذي يعيش الكثير من سكانه في فقر فسوف تخف الاحتجاجات على الحدود وكذلك الهجمات بالطائرات الورقية.

وتابع إنه يمكن البدء بدخول خمسة آلاف من سكان غزة للعمل في إسرائيل مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في وقف الاحتجاجات والحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية.

وأضاف العمادي الذي يقول إنه يتوسط بين الجانبين عندما تتوتر الأوضاع أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية للإفراج عن الإسرائيليين المفقودين أو المحتجزين أسرى في غزة.

وتعرض العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، لهجوم في قطاع غزة من قبل فلسطينيين في فبراير الماضي.

وفوجئ بعد عقده مؤتمرا صحفيًا بالقطاع بهجوم بالأحذية على موكبه من قبل بعض سكان القطاع وعلى رأسهم عمال النظافة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر، كحال معظم موظفي القطاع.

وصرح خلال الأيام الماضية بأن هناك مفاوضات جارية بين إسرائيل وحركة حماس من أجل التخفيف عن قطاع غزة، لكنه أشار إلى أنها محاولات لم تنته حتى اللحظة، معتبرًا أن الطرفين يرغبان في هدنة وفترة للتهدئة.