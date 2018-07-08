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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في اليابان إلى 85 قتيلًا

08:59 م الأحد 08 يوليو 2018
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في اليابان إلى 85 قتيلًا

ارشيفية

طوكيو – (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية غربي اليابان إلى ما لا يقل عن 85 قتيلًا، ويرقد 6 آخرون في حالة خطرة، فيما أدرج مالا يقل عن 58 شخصًا آخرين في عداد المفقودين.

وحذرت السلطات اليابانية -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) اليوم الأحد- من احتمالية ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزير والتي تعرقل مواصلة عمليات الإنقاذ في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
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