ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في اليابان إلى 85 قتيلًا
طوكيو – (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية غربي اليابان إلى ما لا يقل عن 85 قتيلًا، ويرقد 6 آخرون في حالة خطرة، فيما أدرج مالا يقل عن 58 شخصًا آخرين في عداد المفقودين.
وحذرت السلطات اليابانية -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) اليوم الأحد- من احتمالية ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزير والتي تعرقل مواصلة عمليات الإنقاذ في المنطقة.
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