وزير الخارجية الأمريكي يطالب كوريا الشمالية بالاقتداء بفيتنام

هانوي - (د ب أ)

حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كوريا الشمالية، على أن تتخذ من تطور فيتنام مثالا يحتذى بالنسبة لها.

وقال الوزير الأمريكي، اليوم الأحد في العاصمة الفيتنامية هانوي" في ضوء الازدهار الذي لم يكن واردا في السابق، وفي ضوء الشراكة التي لنا مع فيتنام، فقد بعثت رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مفادها بأن الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب يعتقد أن بلادكم يمكنها تكرار هذا النهج".

ولم يتطرق بومبيو في كلامه إلى الاتهامات الأخيرة الصادرة من كوريا الشمالية، والتي اتهمت الولايات المتحدة بأنها " تفكر على طريقة العصابات"، ووجه بومبيو كلامه إلى كيم مشيرا إلى فيتنام:" يمكنكم أن تجعلوا هذه المعجزة لكم"، مضيفا أن بلاده أوضحت ما تريده من كوريا الشمالية، وتابع أن الخيار الآن بيد بيونج يانج، وقال إن كيم لديه فرصة أن يُنْظَر إليه باعتباره بطل الشعب الكوري الشمالي.

كانت الولايات المتحدة قد خاضت حربا خاسرة من 1964 حتى سقوط سايجون (عاصمة فيتنام الجنوبية السابقة) في عام 1975، وأصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام طبيعية إلى حد كبير، ويرجع ذلك إلى احتياج الولايات المتحدة إلى دول في آسيا تضبط موازين القوى في مواجهة الصين.